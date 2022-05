Le sous-traitant aéronautique Lauak condamné à payer jusqu'à 120.000€ pour "licenciement abusif"

En pleine crise du Covid, et alors que le trafic aérien était paralysé, le sous-traitant aéronautique Lauak, installé à Hasparren et Ayherre, annonçait un plan de 132 licenciements. Quelques mois plus tard, plusieurs dizaines de salariés saisissaient la justice pour contester leur départ. Ce lundi 30 mai, le tribunal des prudhommes de Bayonne a rendu sa décision et condamne l'entreprise.

L'avocate Anne-Marie Mendiboure, qui a obtenu cette première condamnation, admet que "il y a eu une baisse d'activité, mais le marché a redémarré très rapidement et l'entreprise a embauché des intérims". Elle souligne par ailleurs que "la société a réussi à faire des bénéfices et à augmenter ses réserves" et dénonce que les salariés visés par les licenciements étaient "des salariés âgés ou qui avaient contesté les décisions de l'employeur".

Action vendredi devant le siège de Lauak à Hasparren © Radio France - Jacques Pons

Lauak conteste

Le groupe Lauak contacté, annonce qu'il va faire appel "de l'intégralité de la décision", mais aussi qu'il va "saisir d'une requête le 1er président de la cour d'appel de Pau au regard d'erreurs manifestes de droit qui entachent le jugement rendu en première instance". Dans le détail, le tribunal des prudhommes a prononcé une condamnation à 30.800€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et 90.000€ de dommages et intérêts pour les préjudices subis. Des dizaines d'autres salariés ont aussi saisi les prudhommes, mais mais chaque dossier est jugé individuellement.