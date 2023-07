Le spéléologue mort en Espagne jeudi 27 juillet était Alsacien et membre du Spéléo-Club de Vesoul

Bruno Pernot était une figure de la spéléologie dans le Grand Est. Agé de 55 ans et père de deux enfants, il est mort ce jeudi 27 juillet dans l'effondrement d'une grotte en Cantabrie, au Nord de l'Espagne. Ce retraité était membre du Spéléo-Club de Vesoul depuis de nombreuses années, en Haute-Saône. Il faisait le trajet tous les weekends au départ de son domicile à Marckolsheim, en Alsace.

"C'est un réseau qu'il explorait depuis longtemps avec un couple de français d'une autre région, explique Véronique Olivier, présidente du Comité départemental de spéléologie de Haute-Saône et membre de la même association. Il a descendu un puits de vingt mètres et un autre de sept mètres. C'est lorsqu'il a tenté une escalade pour rejoindre une galerie plus haut, que la voute s'est effondrée. Il a été emporté par les blocs"

"On sait bien que ça peut nous arriver"

Bruno Pernot pratiquait la spéléologie depuis ses 18 ans. Il a contribué à la découverte de nombreuses cavités, comme le Trou Pinard à Vallerois-le-Bois, en Haute-Saône. Il se rendait une fois par an en Espagne pour des explorations. "On sait bien que ça peut nous arriver. On part dans des réseaux qui sont inconnus et que l'on souhaite mettre à la portée et à la connaissance de tous, continue Véronique Olivier. Il y a des risques. Il le savait. On reste extrêmement prudents. C'est toujours un choc pour les collègues."

Des démarches sont actuellement en cours pour rapatrier le corps du spéléologue en France.