Le SPIP, le Service pénitentiaire d'insertion et de probation fête ses 20 ans à Pau

Comment réinsérer dans la société des personnes condamnées à des peines de prison ? C'est tout le travail des agents du SPIP, le Service pénitentiaire d'insertion et de probation qui fête cette semaine ses 20 ans d'existence. A cette occasion, le SPIP des Pyrénées-Atlantiques a ouvert ses portes afin de mieux comprendre son fonctionnement et son rôle dans la société.

Donner du contenu et du sens à une peine"

Cécile Caplat travaille depuis treize ans à Pau. Elle suit aujourd'hui 120 personnes qui purgent leurs peines en milieu ouvert (sous forme de sursis avec mise à l'épreuve, liberté conditionnelle, travaux d'intérêt général, etc.). Elle constate une évolution positive du métier. "Avant il y avait un suivi, un échange, mais aujourd'hui c'est plus construit" dit-elle, "on propose des choses, c'est vraiment une approche collaborative avec la personne, elle est actrice de son projet de réhabilitation. On soutient énormément cette motivation de changement. Notre rôle c'est de donner du contenu et du sens à une peine".

En organisant des programmes de prévention de la récidive sur - par exemple - l'alcoolémie au volant et les risques routiers, de nombreuses peines y étant liées dans le Béarn. Le SPIP joue un rôle clé, étant au carrefour de l'application de la peine et de la réinsertion. "Il y a forcément une question de contrôle puisque nous suivons ces personnes dans le cadre d'un mandat judiciaire avec des obligations à respecter, les personnes doivent s'y tenir" explique Christophe Béchade, le directeur départemental du SPIP. "Maintenant il s'agit de diversifier les modalités de prise en charge avec toujours l'objectif d'arrêter le parcours délinquantiel." Pour ce faire, le SPIP travaille en collaboration avec divers partenaires extérieurs à l'administration pénitentiaire. "Il faut intégrer la société civile dans ce travail, ajoute le directeur du SPIP, et on le fait de différentes manières. On met en place par exemple des mesures de justice restaurative au Pays basque, avec des rencontres entre victimes et auteurs. Tout n'est pas résolu avec une peine, un jugement. C'est plutôt à partir de là que tout commence et qu'il y a un travail d'accompagnement à faire."