Le squat Bugatti évacué dans l'Eurométropole de Strasbourg

Deux à trois cents personnes étaient installées depuis plus d'un an dans le squat Bugatti à Eckbolsheim près de Strasbourg. Leur évacuation a commencé au petit matin le mercredi 21 octobre.

L'évacuation du squat Bugatti a commencé à Eckbolsheim près de Strasbourg le mercredi 21 octobre peu après 6h30. Deux cents gendarmes sont mobilisés pour l'opération. Les forces de l'ordre sont sur place depuis la veille. Le tribunal de Strasbourg avait ordonné les expulsions à la fin du mois d'août.

De nouveaux logements seront proposés en fonction de la situation des personnes expulsées

Selon la préfecture, 200 à 300 personnes occupent ces anciens bureaux, appartenant à la société Lidl dans la zone commerciale, une occupation qui a commencé en septembre 2019. Il s'agit principalement de migrants, des personnes isolées, mais aussi des familles. Dans un premier temps, les expulsés seront logés à l'hôtel Ibis de Lingolsheim, et dans l'ancien hôpital militaire Lyautey dans le quartier du Neuhof à Strasbourg. Deux bus de la Compagnie des transports strasbourgeois (CTS) seront utilisés pour le transport. En fonction de leur situation, ces personnes seront ensuite orientées vers des structures d'asile.

En plus des gendarmes, les pompiers et la Croix Rouge sont sur place, ainsi que des interprètes. L'opération est menée en coordination avec le service intégré d‘accueil et d’orientation (SIAO), une association financée par l’Etat notamment pour accompagner les personnes sans abri, avec la direction départementale de la cohésion sociale, l’Agence régionale de santé et Médecins du monde.