Le squatt du hameau héraultais de La Figuière devant la justice.

Depuis l'automne dernier, une quinzaine de jeunes s'est installée dans le hameau de La Figuière, dans les Hauts Cantons de l'Hérault , propriété d'un hollandais qui l'avait retapé et le louait l'été à des compatriotes.

Ce propriétaire hollandais avait fait de La Figuière, sur la commune de Rieussec près de Saint Pons de Thomières, un lieu de vacances luxueux dans ce coin reculé de l'Hérault. Un hameau d'une dizaine de maisons tout confort et aux pierres apparentes, niché dans un secteur boisé d'une soixantaine d'hectares et doté d'une piscine. Depuis 1994 et jusqu'en 2012, hollandais et belges louaient pour y passer leurs congés d'été.

Le propriétaire a cessé son activité pour raison de santé.

En automne dernier, de jeunes écolos ont décidé de squatter l'endroit pour y créer une ferme auto-gérée. Jean-Pascal Michel, habitant du secteur, s'affirme solidaire du projet.

C'est la logique de la désobéissance citoyenne

Le propriétaire hollandais a donc intenté une action en justice pour récupérer son bien. Son avocate, Maître Virginie Alcina est d'ailleurs très sceptique quant à la fibre écolo des squatteurs.

Couper des arbres dans une propriété pour faire du feu parce qu'on a la flemme ...je trouve ça dommageable.

La justice rendra sa décision en septembre. D'ici là, les squatteurs espèrent que leur projet séduira Terre de Liens, cette association qui acquiert des terrains pour permettre aux agriculteurs sans bien foncier de s'installer. L'achat avoisinerait 400 000€.