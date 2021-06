Le squelette d'un homme mort depuis deux ans retrouvé dans un appartement de Périgueux

Les policiers de Périgueux ont découvert hier matin mercredi, le squelette d'un homme dans un appartement de la résidence Capucines, avenue du Maréchal-Juin, derrière la gare de Périgueux. La procureure de la République Solène Belaouar a confirmé à Sud Ouest que la mort remontait à au moins deux ans. La police est en effet intervenue à la demande du bailleur social " Périgord Habitat" qui n'avait plus de contact avec le locataire de cet appartement.

La thèse de la mort naturelle privilégiée

Le squelette était " sans chair". Le corps était vêtu. Il s'agirait d'un homme âgés d'une quarantaine d'années. Selon la procureure de la République, il n'y avait "pas de traces d'effractions et de désordre et la porte était fermée". Selon les premiers éléments de l'enquête, " rien ne laisse penser qu'un acte criminel a été commis ". La thèse de la mort naturelle est donc pour l'instant privilégiée. Parmi les hypothèses retenues, il y a celle d'une chute.

Analyse du squelette pour permettre l'identification

La procureure de la République a ouvert une enquête "pour recherche des causes de la mort". Les analyses pratiquées sur le squelette par le médecin légiste de l'hôpital de Périgueux doivent permettre de dater plus précisément le décès. Les investigations permettront également d'identifier de façon formelle le corps. Même si les indices laissent à penser qu'il s'agit bien du locataire.

Sous le coup d'une procédure d'expulsion suspendue à cause du Covid

Selon nos informations, le locataire de cet appartement est un homme de 44 ans. Il était allocataire du RSA et louait le logement depuis plus de 10 ans, il était arrivé en septembre 2010. Périgord Habitat explique que depuis décembre 2019, l'organisme n'avait plus aucun contact avec son locataire malgré les nombreux courriers et recommandés envoyés. En octobre 2020, une enquête de voisinage avec un huissier de justice n'a rien donné. Les voisins ne connaissaient pas cet homme célibataire. Une procédure d'expulsion avait alors été déclenchée puis suspendue à cause du Covid. Elle devait être mise en ouvre demain vendredi. Le bailleur a donc décidé deux jours avant de se rendre sur place avec la police et les pompiers pour entrer en contact avec le locataire. C'est à ce moment là qu'ils ont fait la macabre découverte. Pour la directrice de Périgord Habitat, Séverine Genneret, il s'agit " d'une dramatique histoire humaine".