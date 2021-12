Le squelette retrouvé près de l'aéroport de Biarritz identifié

Les restes d'un homme, retrouvés dimanche dans un bois d'Anglet, ont été identifiés par les enquêteurs de la police judiciaire de Bayonne. Il s'agit d'un SDF dont la mort remonte peut être à plus d'un an. L'hypothèse criminelle est écartée.

Les enquêteurs de la police judicaire de Bayonne n'ont pas trainé. Trois jours après la macabre découverte, le mystère se lève peu à peu sur l'affaire du squelette d'Anglet. Les analyses, effectuées par le médecin légiste expert en anthropologie, ont permis de déterminer qu'il s'agit des restes d'un homme décédé il y sans doute un peu plus d'un an. La victime est un sans domicile fixe qui n'a pas été victime de violence. La thèse d'un acte criminel est écartée. Deux hypothèses : une crise cardiaque ou un accident. L'enquête se poursuit afin de préciser les premiers éléments et d'en savoir plus sur les causes précises du décès.

Elle recherche son chien, elle trouve un squelette

L'affaire a débuté dimanche dernier. Vers 16h une riveraine de la route de Cazalis à Anglet est à la recherche de son chien qui a pris la fuite. Dans un petit bois, sur une butte, proche de l'aéroport de Biarritz, elle tombe sur un abri de fortune en toile. Sous l'habitation de bric et de broc se trouve un squelette étendu de tout son long sur une table de musculation. Une enquête est immédiatement ouverte par le parquet de Bayonne. L'endroit est isolé, mais fréquenté par de nombreux sans-abris. Il existe des habitations aux alentours, mais le chemin qui mène jusqu'au campement de fortune de la victime, n'est que très rarement emprunté par les riverains. L'abri en question se trouvait à une dizaine de mètres seulement de la route.

Victime identifiée

Sur place les enquêteurs ont procédé à de minutieuses investigations afin de ne pas passer à coté d'indices. "C'était un squelette comme je n'en avais jamais vu, comme dans un film" explique une source proche du dossier. La victime est donc un SDF, identifié, mais dont la disparition n'avait pas été signalée. Deux hypothèses sur sa mort : soit une crise cardiaque, impossible a confirmer en raison de l'état du corps, soit un accident. L'homme était peut être en train de faire un exercice sur sa table de musculation avec une barre en fonte. Elle aurait pu alors lui retomber dessus, scellant une mort anonyme.