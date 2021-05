Le Stade Auxerrois cambriolé une deuxième fois en huit mois

C'est le genre de visite qui n'est déjà pas agréable en temps normal et qui l'est encore moins en cette période de crise sanitaire et économique, particulièrement délicate pour les clubs sportifs. A Auxerre pour la deuxième fois en moins d'un an le Stade Auxerrois a été victime d'un cambriolage. Cette fois ce n'est pas le local de la pétanque mais le local de football qui a été visité.

Le vol a été constaté vers 7 heures 40 ce samedi matin, il a eu lieu, a priori dans la nuit de vendredi à samedi. Les voleurs ont cassé des vitres pour s'introduire dans le local. Ils ont ensuite brisé les poignées des portes à l'intérieur pour visiter les locaux. Le montant du préjudice n'est pas encore connu, mais on sait d'ores et déjà que les cambrioleurs sont repartis avec des ordinateurs, des maillots de football. " Ils ont même été jusqu'à voler des petites doses de shampoing ! Ça va loin ! " précise, dépité, Thierry Renault, le président du Stade Auxerrois.

Ce samedi midi il ne cachait ni sa colère, ni son amertume : " C'est vraiment du gâchis, je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas quoi faire. Je suis à la limite de poser les valises et de tout fermer ! On se donne du mal pour occuper les enfants et puis à la finalité il y en a qui viennent tout saccagé c'est une catastrophe ".

Le club a déposé plainte auprès de la police à Auxerre. Le montant du préjudice était encore en cours d'évaluation ce samedi en fin de matinée.