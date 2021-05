Plusieurs structures sportives cambriolées à Poitiers, les fenêtres brisées et les portes défoncées

L'agglomération du Grand Poitiers annonce ce mercredi son intention de porter plainte après plusieurs cambriolages ces dernières semaines dans des structures sportives. Le Stade Poitevin Tennis, le Stade Poitevin Omnisport, et le Stade Poitevin Judo ont été découverts en piteux état ce mardi 25 mai par les bénévoles des associations. C'est essentiellement du matériel informatique qui a été dérobé. Les dégâts sont importants dans les bureaux de ces structures.

Les portes forcées à la hache

Le ou les cambrioleurs ont brisé des fenêtres et forcé des portes "semble-t-il à la hache", précise Anthony Brottier, vice-président de l'agglomération en charge des Sports. L'élu condamne ces actes: "Alors que le monde du sport traverse une crise sans précèdent [lié à la crise sanitaire notamment], je leur réaffirme mon soutien plein et entier" indique-t-il dans un communiqué. Anthony Brottier s'interroge, et souligne qu'il y a quelques semaines déjà le club de volley beach avait été cambriolé, et une tentative d'effraction avait eu lieu au stade de tennis.

Les portes ont vraisemblablement été forcées à la hache - DR / Grand Poitiers

Le montant de ces cambriolages et des dégâts causés n'a pas encore été chiffré.