Le Stade Rochelais réagit après un dépôt de plainte contre le 3ème ligne maritime Jason Eaton

Réaction du Stade Rochelais près d'une semaine après une bagarre qui a impliqué un de ses joueurs devant une discothèque du centre ville de La Rochelle.

L' affaire fait grand bruit à La Rochelle, et s'invite même dans les pages des faits divers des grands quotidiens nationaux. A l'origine révélée par le journal "Sud Ouest", cette bagarre devant une boîte de nuit du centre ville de La Rochelle la semaine dernière dans la nuit de Jeudi à Vendredi a laissé des traces. Une des personnes impliquées dans la bagarre a été gravement touchée à l’œil, une opération en urgence a été réalisée fin de nuit, d'autres présentes également cette nuit là et pris au cœur de la rixe ont portée plainte contre le 3ème ligne rochelais. D'après les caméras de surveillance, et les premières auditions des protagonistes, la police de La Rochelle s'oriente vers des torts partagés, des "violences réciproques" selon les enquêteurs qui n'ont pas encore bouclé le dossier.

Reste qu'à quelques jours de la reprise du championnat de Top 14 à Brive Samedi à 18 heures pour La Rochelle, l'affaire pollue déjà ce retour en pleine lumière des 1/2 finaliste de la saison dernière. "On ne peut pas l'occulter" pour Zéno Kieft le 3ème ligne de La Rochelle, "On prend notre portable et même sans le vouloir, on tombe sur cette affaire ... ce n'est pas à moi d'en parler mais aux joueurs concernés."

Ce soir là Jason Eaton capitaine du club en alternance avec Uini Atonio était effectivement aux côtés de Romana Graham, un autre joueur de La Rochelle mais plus sous contrat pour des raisons médicales. Zeno Kieft refermera le dossier poliment, et c'est logiquement Patrice Collazo qui prendra la parole sur ce sujet.

"J'ai zéro doute sur mon joueur. J'en ai parlé avec lui, il n'est pas menteur, la justice va faire son travail, mais je crois qu'il sera blanchi derrière ..."

L'entraîneur en chef de La Rochelle répond à la question posément, sans énervement de voir cette conférence d'avant match parasitée par cette affaire. "J'ai zéro doute sur mon joueur. J'en ai parlé avec lui, il n'est pas menteur, la justice va faire son travail, mais je crois qu'il sera blanchi derrière ..." *Patrice Collazo qui au passage glisse tout de même un tacle à son joueur. *"En même temps là où çà s'est passé ... il y a souvent des bagarres à cette heure. Je regrette juste que Jason Eaton se soit retrouvé là à ce moment là." Jason Eaton ne fera pas parti du déplacement à Brive Samedi. Un choix du coach qui dit ne pas avoir pris sa décision à cause de cette affaire. Un pavé dans la mare en tout cas à quelques heures de la reprise dont ce serait bien passé les troupes rochelaises.