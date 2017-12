Le stade Saint-Pée à Oloron Sainte-Marie va retrouver une partie de sa tribune

Le 6 mars 2017, la tribune de face du stade Saint-Pée a été incendiée, un incendie criminel. Après des mois d'expertise, une partie de cette tribune va pouvoir à nouveau accueillir du public.

Une partie de la tribune du stade Saint-Pée à Oloron va pouvoir rouvrir, ce sera pour le match de reprise, après la trêve des fêtes de fin d'année, le 21 janvier 2018. A cette occasion, le FCO recevra Tyrosse, il y aura environ 500 places dans la tribune qui a brûlé le 6 mars dernier. C'est une excellente nouvelle pour le club qui a perdu de l'argent depuis cet incendie qui a dévasté la tribune de 2200 places.

Pierre Serena, l'adjoint en charge des sports à la ville d'Oloron Copier

Le club d'Oloron a perdu 2 à 300 abonnés qui ne voulaient pas s'asseoir dans l'autre tribune. On s'est retroussé les manches, on a fait avancer la cocotte. Faut avancer dans la vie. Je crois qu'il faut remettre une tribune un peu moderne

Des pertes financières importantes pour les clubs sportifs

Pour le FCO les pertes s'élèvent à 60 000 euros, plus les abonnés qui ont renoncé à venir. Le club d'athlétisme a lui perdu 35 000 euros, une collecte auprès des autres clubs dans toute la France lui a permis de récupérer 19 000 euros et il a été relogé par la municipalité. Pour la nouvelle tribune, les architectes ont été choisis. On attend les arbitrages financiers des assurances, et d'ici le mois de mars, les architectes devraient présenter leur projet. L'objectif ouvrir la nouvelle tribune à la fin de l'été 2019. Et pour l'incendie, aucune nouvelle pour l'instant du côté de l'enquête qui avance moins vite que le chantier du stade.