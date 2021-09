Le stationnement résident à 15 euros va fortement augmenter à Strasbourg

C'est un projet qui fait déjà grincer des dents. La majorité écologiste à la mairie de Strasbourg prévoit de faire augmenter les tarifs du stationnement résident. Une décision qui sera votée lors du prochain conseil municipal lundi 20 septembre. Et qui serait mise en application à partir du mois de janvier prochain.

Concrètement, le tarif résident était jusque là fixé à 15 euros par mois. Il augmenterait fortement pour inciter les Strasbourgeois à aller se garer ailleurs.

En augmentant fortement les prix la mairie veut en effet que les résidents arrêtent autant que possible de garer leurs voitures en bas de chez eux dans la rue. Elle souhaite les inciter à aller déposer leur véhicule dans des parkings relais ou des parkings couverts.

La majorité écologiste espère que cela libérera de l'espace en surface sur la voirie. De l'espace utilisé ensuite pour végétaliser, encourager la marche, ou construire des pistes cyclables. Sauf que l'opposition au conseil municipal dénonce une écologie "punitive". Le groupe Strasbourg Ensemble (En Marche Modem et Agir) estime à 2000 euros la perte de pouvoir d'achat chaque année pour les familles qui garaient leur voiture dans la rue et qui devraient prendre un abonnement plus cher dans un parking. Une façon de rendre la vie des habitants plus difficile, dénonce l'opposition.

Des compensations

"C'est la mauvaise surprise de la rentrée. A Strasbourg, c'est le concours Lepine pour voir comment compliquer la vie des gens. Le stationnement résident est un stationnement de proximité. Certaines personnes devront désormais marcher 15 à 20 minutes pour aller chercher leur véhicule. Il faut trouver des solutions alternatives avant les sanctions. Là, ce n'est pas le cas, on est dans l'écologie punitive, et on dit aux gens débrouillez-vous" estime Pierre Jakubowicz

Les écologistes eux rappellent que se garer dans la rue en abonnement résident restera possible. "Cela coûtera malgré tout moins cher qu'un abonnement en parking. Et des compensations seront offertes aux résidents. Comme par exemple un pass transports en commun compris dans le tarif résident ou encore une heure de stationnement gratuit" explique Pierre Ozenne, adjoint en charge des espaces publics à la mairie de Strasbourg.

Pierre Ozenne estime par ailleurs que 40% des ménages strasbourgeois n'ont pas de voiture. Et que sur les 60% restants, 40% ont déjà un garage ou un parking privé.