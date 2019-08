Le stockage des élastiques en cause dans l'accident au Viaduc de la Souleuvre

L'activité "saut à l'élastique" va rouvrir ce mercredi au Viaduc de la Souleuvre. Elle a été interrompue dimanche, après un accident qui a causé la chute d'un homme alors qu'il venait de sauter. Et d'après les premiers éléments, les fortes chaleurs du début de l'été seraient en cause.

Carville, France

La canicule du début de l'été a des conséquences inattendues... et qui auraient pu être graves. Au viaduc de la Souleuvre, près de Vire dans le Calvados, elle a semble-t-il causé l'accident de dimanche.

Pour arriver à l'endroit où se fait le saut, les clients doivent marcher le long d'une passerelle posée sur les piles du viaduc © Radio France - Nolwenn Quioc

Le stockage des élastiques mis en cause

Alors qu'il arrivait au niveau du bassin présent sous le pont, un homme d'une trentaine d'années a eu ce qui est sans doute la frayeur de sa vie : l'élastique a craqué, et l'homme est tombé à l'eau. Il a été légèrement blessé.

Au lendemain de l'accident, l'équipe du site pense avoir trouvé l'explication. En début de saison, les élastiques de rechange ont été entreposés à l'entrée du viaduc, dans une zone sensible aux changements de températures. Ils ont donc subi de plein fouet les très chaudes journées suivies de nuits fraîches, au début de l'été, ce qui a fragilisé le latex.

Christian Ferrier, le directeur du site du viaduc de la Souleuvre © Radio France - Nolwenn Quioc

Un bassin d'eau pour un effet "airbag"

Le directeur du site Christian Ferrier a donc décidé de détruire tout le stock d'élastiques concernés. Ils sont remplacés par du latex livré il y a 15 jours. Christian Ferrier pointe également l'efficacité du bassin de 4 mètres de profondeur, qui a permis au sauteur de s'en sortir sans trop de dégâts.

Les candidats au saut à l'élastique s'élancent pour 61 mètres de chute © Radio France - Nolwenn Quioc

L'activité "saut à l'élastique" doit rouvrir mercredi après-midi, en toute sécurité. Et pour s'en assurer, une commission agréée jeunesse et sport passera jeudi. Cet accident est très rare : en 29 ans d'existence et 270 000 sauts à l'élastique, c'est le premier de ce genre au viaduc de la Souleuvre.