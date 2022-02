Le succès du Béarn et de la Bigorre pour les vacances de février

On n'avait pas connu ça depuis 10 ans dans nos stations. Les stations de sports d'hiver enregistrent au niveau national une forte hausse des réservations pour les quatre semaines de vacances d'hiver. Dans nos stations béarnaises et bigourdanes, le taux de remplissage pourrait être encore plus important.

Pour ces vacances, qui débutent dès ce week-end, "on est sur de très bons indicateurs" explique Régine Casaucau , directrice de l'office de tourisme du Haut Béarn pour la station de la Pierre Saint Martin. Concernant le taux d'occupation, elle souligne : "Surtout pour la première zone qui n'est pas notre zone académique, elle est toujours légèrement en retrait. Sur les quatre semaines annoncées, on a de très bons taux, les trois première semaines sont quasiment à 100%."

Les planètes bien alignées cet hiver

"Je pense qu'on est en cumuls d'éléments favorables sourit Régine Casaucau. Il y a une frustration depuis un an ou deux ans de ne pas avoir pu profiter de la montagne, une belle météo et un enneigement. On a donc tous les indicateurs au vert pour déclencher du séjour." Quand a-t-on vu cela pour la dernière fois ? "Mes collègues des domaines skiables remontent à 10 ans pour avoir des chiffres comme ça et on va peut-être battre un nouveau record cette année !" conclut Régine Casaucau.

Dans ce contexte, Airbnb révèle les destinations les plus recherchées sur sa plate-forme pour les prochaines semaines. Il semble qu'une fois encore, on a la cote ! Les Hautes-Pyrénées sont dans le Top 3 et c'est même mieux que cela. Le département des Hautes-Pyrénées arrive en tête, suivi de la Savoie et des Hautes-Alpes.