Le sud de la Creuse frappé par des orages

Du vent, de la grêle et de la pluie. De violents orages ont couché quelques arbres dans le sud et le sud-ouest de la Creuse. Un arbre s'est abattu sur une grange à Saint-Merd-la-Breuille.

L'image est impressionnante : un arbre, effondré sur une grange. C'était mardi 11 août, en début de soirée, à Saint-Merd-la-Breuille. Heureusement, personne ne se trouvait dans le bâtiment, il n'y a donc pas de blessés. La pointe du tronc a bouché l'entrée de la maison voisine, les habitants n'ont pas pu rentrer chez eux. Ils ont du appeler les secours, qui sont venus tronçonner l'arbre.

La chaleur de ces derniers jours a fini par éclater sous formes d'orages dans plusieurs secteurs du sud et du sud-ouest de la Creuse. Il y a eu de gros orage de pluie et de grêle. D'autres arbres sont tombés à cause des vents violents, en particulier du côté d'Ahun et de Saint-Sulpice-les-Champs.

Dimanche soir, ce sont des orages de grêle très localisés qui ont fait des dégâts à Boussac et Boussac-Bourg. Les vignes de l'exploitation des Myrtilles du Trimoulet et le camping de Poinsouze sont abîmés.