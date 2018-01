Louis, supporter de l'Olympique de Marseille est sain et sauf après sa tentative de suicide mercredi soir. Le jeune étudiant en journalisme a publié un message d'adieu inquiétant sur Twitter. Sa publication a été relayée des centaines de fois et des connaissances ont pu appeler les secours.

Paris, France

C'est l'histoire d'un jeune étudiant en journalisme, sauvé du suicide par des centaines d'internautes. Louis étudie à l'IEJ à Paris depuis le mois d'octobre. Il publie sur Twitter un message alarmant "Je mets fin à ma vie ce soir. J'espère que l'OM redeviendra une légende et battra Paris. Merci à l'OM d'avoir été la seule source de bonheur dans ma vie".

Coucou la #TeamOM. Je mets fin à ma vie ce soir, et J'espère que @OM_Officiel redeviendra une légende et qu'il battra Paris. Merci à l'OM pour avoir été la seule source de bonheur dans ma vie. Apprenez à ces égocentriques ce qu'est le respect. Allez l'OM — LouisLigue1 (@LouisLigue1) January 24, 2018

Des supporters de l'Olympique de Marseille, et même du PSG lui écrivent sur Twitter. Ils lui demandent de ne pas passer à l'acte. Plus de 500 personnes relaient son message dans l'espoir que quelqu'un le reconnaisse. René Malleville, grand supporter de l'OM, l'interpelle. Des connaissances finissent par l'identifier et appellent la directrice de son école.

La directrice appelle aussitôt les parents de Louis et les secours se rendent à son domicile. Quand les pompiers arrivent, le jeune a bien tenté de mettre fin à ses jours, mais ils arrivent à temps pour le transporter à l'hôpital. Aujourd'hui Louis est sain et sauf. Sauvé par la mobilisation des internautes.