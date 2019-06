Le suicide d'une employée de l'ADAPEI 53 divise les Prud'hommes de Laval

Véronique Louvel s'est-elle suicidée à cause de son licenciement ? Son travail à l'ADAPEI 53 lui a-t-il causé une grave tendinite au bras ? La famille attend beaucoup du conseil des prud'hommes qui s'est penché sur l'affaire ce jeudi, choquée et meurtrie par la défense de l'entreprise.

Château-Gontier, France

C'est une salle divisée qui a suivi ce jeudi matin pendant deux heures les plaidoiries des avocats. D'un côté, les nombreux soutiens à la famille de Véronique Loubel, une mayennaise qui s'est donnée la mort en février 2018. De l'autre, seul, l'avocat des dirigeants de l'ADAPEI 53.

Un licenciement sans cause réelle et sérieuse ?

Ils sont nombreux ce jeudi matin à ne pas comprendre l'absence de la direction pourtant cible de leurs critiques après la mort d'une de leur collègue, Véronique Loubel, une mère de famille qui a mis fin à ses jours en février 2018. Celle-ci a travaillé pendant 25 ans en tant qu'agent d'entretien à l'Institut Médico-Éducatif de Château-Gontier.

Jean-Marie Gabriac, le responsable des ressources humaines explique que les dirigeants ne voulaient pas mettre de l'huile sur le feu : "Nous ne voulions pas attiser des tensions avec les syndicats sur place".

Symptomatique d'un management qui a oublié l'humain pour Bénédicte, une ancienne collègue de Véronique Loubel. Elle se dit écœurée : "Je suis très déçue. On se dit qu'on est mal considérés en tant que salariés. Nous en avons ras-le-bol alors que nous sommes dans un métier où nous donnons beaucoup de notre temps, il y a un manque de reconnaissance cruel".

Le mari de Véronique Loubel, Thierry, regrette d'ailleurs que son épouse ait été traitée comme "un objet", il attend beaucoup de cette audience : "Je me bats pour mes enfants et pour mon épouse. Même si je perds, je me dis que j'aurais fait ce que j'avais à faire, au moins pour elle et son honneur".

Mathilde, la fille de Véronique Loubel attend beaucoup de l'audience "pour passer à autre chose".

Les débats portent sur les causes du licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse pour Me Bernard qui représente la famille Louvel : "L'employeur n'a pas fait tout ce qui pouvait être fait pour maintenir cette personne à son poste de travail". Face à elle, Me Chariou engagé par l'ADAPEI, met en avant des efforts : "Le licenciement est justifié par l'impossibilité du reclassement de Mme Louvel sur un poste de veilleur de nuit. Elle l'a refusé et elle a le droit mais nous n'avions pas d'autre alternative de prononcer son licenciement".

"On ne pas faire de causalité précise entre le licenciement et le suicide", Jean-Marie Gabriac

Ce licenciement intervenu en 2017, six mois plus tôt avant le passage à l'acte est, pour Thierry Loubel, la cause du passage à l'acte de son épouse : "Je l'affirme, c'est dû à son licenciement. Ça se passait très mal. Elle a été licenciée comme du linge sale. C'était un ras-le-bol, une lassitude de tout ça". L'ADEPEI, elle, ne reconnait pas ce lien de causalité.

Il n'y a pas de lien de causalité entre le licenciement et le suicide Véronique Louvel pour Jean-Marie Gabriac.

La famille réclame 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le délibéré sera rendu le 10 octobre 2019.