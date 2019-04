Le Super U de Loches évacué ce jeudi après-midi en raison d'une fuite de gaz

Par François Desplans, France Bleu Touraine

Appelés vers midi, pompiers et techniciens de GRDF sont sur place. La fuite a été détectée et les réparations sont en cours. En attendant, un périmètre de sécurité a été mis en place et le Super U de Loches évacué par précaution.