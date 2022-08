Le suppléant du député RN de Dordogne perturbe un rassemblement de réfugiés ukrainiens

La scène a surpris tous les Ukrainiens réfugiés en Périgord, rassemblés devant le palais de justice de Bergerac. Il organisaient un rassemblement ce mardi 24 août pour marquer la fête de l'indépendance, la fête nationale Ukrainienne, quand une voiture a commencé à tourner autour du rond-point devant eux. A son bord, Lucas Broucq, le suppléant du député Rassemblement National du Bergeracois Serge Muller.

Le jeune homme a exhibé un drapeau qui ressemble à celui d'une des républiques séparatistes pro-russes de l'Est de l'Ukraine, et invectivé les manifestants. Un groupe de personnes rassemblées devant le palais de justice s'est approché pour enlever le drapeau et une vitre du véhicule a été cassée, rapporte le parquet de Bergerac.

Un drapeau ressemblant à celui d'une république séparatiste pro-russe

"A ce stade, une enquête pour provocation à la haine raciale est ouverte" à l'encontre de Lucas Broucq, rapporte le parquet. Il n'a pas été placé en garde à vue, mais il était auditionné ce mardi midi au commissariat de Bergerac, en tant que mis en cause et en tant que victime, puisqu'une enquête est également ouverte concernant les dégradations sur son véhicule.

La scène a été filmée par plusieurs médias présents sur place. Selon le parquet de Bergerac, le rassemblement était "pacifique" jusqu'à l'irruption du suppléant du député RN du Bergeracois. La voiture à bord de laquelle roulait le jeune homme appartient à ses grands-parents.