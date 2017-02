Le surendettement baisse en Corrèze

La Banque de France a traité 729 dossiers de surendettement l'an dernier en Corrèze. C'est 8,9 % de moins que l'année précédente. Une baisse, qui se vérifie partout en France, due essentiellement aux lois sur le crédit et aux dispositions sur le surendettement.

Comme en 2015, le nombre de dossiers de surendettement déposés à la Banque de France par les Corréziens a baissé en 2016. Il y en a eu 729. Sur ce nombre, seuls 44 n'ont pas été retenus, soit par absence réelle de surendettement ou pour le non respect de modalités d'un plan en cours. Les personnes surendettées sont majoritairement, 63,8 %, des personnes seules, célibataires, séparés ou divorcés, veufs. Une proportion stable par rapport aux années précédentes. Le nombre de retraités en revanche augmente : ils sont désormais 18,5 %.

Pas de dépenses somptuaires

Dans la moitié des cas les dossiers examinés par la Banque de France se caractérisent par une totale incapacité de remboursement. Près de 27 % sont déposés par des personnes au chômage. Et ce sont des dépenses courantes y compris logement, énergie, nourriture, qui sont en cause. Les dossiers de surendettement provenant de personnes ayant fait des dépenses somptuaires et inconsidérées sont rarissimes en Corrèze.

De nouvelles mesures

31 % des dossiers traités ont donné lieu à un effacement des dettes. C'est l'une des solutions dites pérennes qui expliquent la baisse du surendettement. Une nouvelle mesure entrée en vigueur en juillet 2016 devrait produire le même effet : la durée légale maximale sur laquelle peuvent être étalés des plans de remboursements a été ramenée de 8 à 7 ans. Sauf pour le logement principal où cette durée est supprimée à condition que le débiteur rembourse effectivement ses dettes. Une façon de rendre quasiment insaisissable une maison par un créancier.