Le survivaliste armé en Dordogne condamné à un an de prison ferme

Le survivaliste armé arrêté en plein centre-ville de Périgueux est condamné à un an de prison ferme et deux ans avec sursis par le tribunal correctionnel de Périgueux ce mercredi 5 octobre. Cet homme était jugé pour port d'armes illégal, délit de fuite, rébellion et conduite en état d'ivresse.

ⓘ Publicité

Des armes à feu achetées au moment de la crise des Gilets jaunes

Il avait dans sa voiture et dans sa grange située à Grun-Bordas au sud de Périgueux plusieurs armes à feu. Certaines étaient dissimulées derrière une plaque de placo dans sa grange. Des carabines ou des fusils considérées comme des armes lourdes car il en avait modifié certaines pour les rendre encore plus dangereuses. Il sait le faire car il travaille dans la métallurgie. Les policiers retrouvent aussi 80 kilos de munitions, une massue et quatre lames aiguisées.

Cet homme de 42 ans a commencé à acheter ces armes à feu légalement au début de la crise des gilets jaunes en 2019. A ce moment-là, il est chasseur et détient un permis de posséder des armes. Un an plus tard, il déclare ses armes volées et simule un cambriolage en cassant les vitres de chez lui. Cet homme explique avoir accumulé ces armes car il craint une guerre mondiale avec la Russie ou la Chine car il estime que "le monde est instable". Il veut protéger sa famille. La présidente du tribunal lui a répondu "qu'il n'y avait pas de guerre à Périgueux. La guerre c'est vous qui la créée".

Un prévenu qui présente deux visages

Lors de son arrestation vendredi dernier, l'homme est filmé par la caméra-piéton des policiers. Les images ont été diffusées pendant l'audience. On voit un homme très agité qui s'est rebellé face aux policiers. Il a crié sur les clients d'un bar avant de jeter une chaise dans la rue. A l'audience, le prévenu est presque mutique. Il répond à peine aux questions de la présidente. Il explique juste le détail de ce qu'il a bu vendredi dernier : de la bière, du whiskies mais aussi une bouteille de rhum. Il a pris le volant depuis Grun-Bordas pour venir à Périgueux. Il a percuté trois voitures avant de se garer place Saint-Silain un peu avant 18h.

Le quarantenaire a tout reconnu en garde à vue et il a répondu à toutes les questions des enquêteurs mais à l'audience il n'explique pas pourquoi il est venu à Périgueux malgré les questions reformulées à plusieurs reprises par la présidente du tribunal. Il dit ne pas se souvenir. Cet homme a été diagnostiqué schizophrène il y a dix ans et il a arrêté son traitement une semaine avant son interpellation. Il a également de gros problèmes avec l'alcool.

Son avocate, maître Célia Borel s'attendait à cette condamnation "c'était pas une surprise, il a assumé sa responsabilité même s'il n'était pas dans son état normal au moment de la commission des faits". Maître Borel compte demander au juge d'applications des peines un aménagement de peine pour qu'il puisse bénéficier de soins.