Le suspect dans le drame de La Souterraine qui a fait un mort et 3 blessés, est décédé à l'hôpital de Limoges

L'homme qui aurait agressé ses voisins à l'arbalète et au couteau, est décédé. Agé de 58 ans, il s'en serait pris à ses voisins ce lundi après-midi, tuant un homme d'une cinquantaine d'année et blessant trois autres personnes. Après avoir contacté les gendarmes par téléphone pour les prévenir de son acte, il quittera l'immeuble pour se rendre à l'étang du Cheix, à l'est de La Souterraine.

ⓘ Publicité

C'est là bas qu'il essayera de se suicider avec son arbalète. Il est retrouvé inconscient par les gendarmes et héliporté à l'hôpital de Limoges. Où il est décédé aujourd'hui dans la matinée. Cet homme de 58 ans n'était pas connu de la Justice.

Son corps ainsi que celui de son voisin décédé, seront autopsiés ce vendredi 9 juin.