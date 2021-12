Le quadragénaire soupçonné d'avoir abattu un jeune homme de 28 ans à Sepvret dans les Deux-Sèvres a été déféré à Poitiers puis mis en examen et incarcéré ce mardi 21 décembre. "Son état mental pose question", estime le procureur adjoint du parquet de Poitiers.

Le suspect du meurtre de Sepvret mis en examen et incarcéré

Le quadragénaire soupçonné du meurtre de Sepvret a été mis en examen ce mardi 21 décembre à Poitiers puis incarcéré. Une information judiciaire a été ouverte pour meurtre. Dimanche matin, un jeune homme de 28 ans est abattu dans cette petite commune du Mellois. Le mis en cause "reconnaît la matérialité de son acte mais n'apporte aucune explication", indique Jean-Dominique Trippier, procureur adjoint du parquet de Poitiers.

Expertises à venir

L'autre question qui se pose selon lui est celle de "l'état mental" du tireur présumé. Des expertises seront menées pour déterminer sa responsabilité.

Il apparaît bien que les faits se sont déroulés en trois temps. Le suspect, à pied et armé d'un fusil, "veut s'approprier un premier véhicule", le conducteur refuse et réussi à partir. C'est à l'occasion de sa deuxième tentative qu'il tire en direction de la victime, qu'il ne connaissait pas. Le jeune homme de 28 ans est touché à la tête. L'autopsie a confirmé un unique coup de feu. Puis, dans un troisième temps, le quadragénaire parvient se faire remettre le véhicule d'une famille et s'enfuit à bord. Il est ensuite interpellé peu de temps après par les gendarmes.