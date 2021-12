Le suspect du meurtre de Sepvret toujours en garde à vue

Le quadragénaire interpellé dimanche après la mort par arme à feu d'un jeune homme de 28 ans à Sepvret, dans les Deux-Sèvres, était ce lundi 20 décembre toujours entendu. On en sait plus sur le déroulement des faits.

Un Deux-Sévrien âgé d'une quarantaine d'année devrait être deferé ce mardi 21 décembre au parquet de Poitiers, compétent en matière criminelle. Le quadragénaire était ce lundi toujours entendu en garde à vue, soupçonné d'avoir tué un jeune homme de 28 ans ce dimanche 19 décembre à Sepvret, près de Melle dans les Deux-Sèvres. Une enquête pour meurtre est ouverte.

Une altercation

Le déroulement des faits commence à se préciser. Selon nos informations, ce dimanche matin sur une petite route de campagne de Sepvret, deux personnes se trouvent chacune dans leur véhicule. Ce sont des chasseurs. "Ils étaient en reconnaissance de chasse, voir si des animaux étaient passés car il y avait je crois une battue l'après-midi", indique Patrick Charpentier, le maire de Sepvret. Ils croisent la route du mis en cause qui lui il est à pied avec son fusil.

Une altercation survient et l'homme à pied aurait mis en joue le premier automobiliste, celui-ci parvenant à prendre la fuite, puis fait feu sur le second. Au moins un coup de feu. Une autopsie réalisée ce lundi doit permettre de le préciser. Le tireur présumé quitte les lieux et cherche à s'emparer d'un véhicule en menaçant les occupants. Il est interpellé peu de temps après. En garde à vue, le suspect a reconnu avoir tiré indique le parquet. Pourquoi ? Quelle était la raison de l'altercation ? Là, les versions divergent.

"Le choc" à Sepvret

A Sepvret, village de 600 habitants, c'est "le choc", réagit le maire. Patrick Charpentier qui poursuit : "on est dans un village paisible, avec une famille qui est très respectée, dans des relations de bienveillance, il n'y a pas de tension connue. Ce qu'il s'est passé exactement l'enquête le dira. Notre souci, c'est d'être en compassion et en accompagnement de cette famille qui est touchée de plein fouet par ce drame. On peut être en désaccord mais de là à commettre l'irréparable c'est inacceptable".