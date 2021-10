Le suspect interpellé après l'incendie de l'école Paul-Langevin à Nîmes est un ancien élève

Un jeune homme de 19 ans a été interpellé dans l'affaire de l'incendie de l'école Paul-Langevin dans le quartier Pissevin à Nîmes. Cet adolescent, originaire du quartier et ancien élève de l'école, est poursuivi pour "vol et destruction par incendie volontaire" après les actes de vandalisme qui avaient gravement endommagé l'école dans la nuit du 27 au 28 septembre. Le suspect a demandé un délai pour préparer sa défense et a été incarcéré en attendant d'être jugé.

Pour l'instant, il reconnaît les faits, mais en tentant de les minimiser. Le jeune homme admet qu'il était bien présent sur les lieux, qu'il a participé au cambriolage, mais il nie avoir mis le feu au bâtiment pour faire disparaître les traces. Il assure que ce n'était pas son idée. Une façon de minimiser son rôle mais aussi de conforter la thèse à la fois du directeur de l'école et des policiers qui sont convaincus que ces dégradations sont trop importantes pour être le fait d'une seule personne. Malgré les dégâts causés par l'incendie, de nombreux indices ont pu être découverts par les enquêteurs de la police technique et scientifique et du groupe anti-cambriolage. Ils sont en cours d'exploitation.

Un cambriolage, mais pas une vengeance assure le suspect

Par ailleurs selon nos informations le jeune homme est un ancien élève de l'école, mais il affirme ne pas avoir agi par vengeance. Il s'agirait plutôt de d'un cambriolage d'opportunité, une cible d'autant plus facile qu'il connaissait les lieux. Enfin, le suspect a déjà été condamné pour vol mais il a davantage le profil d'un petit délinquant d'occasion que celui d'un caïd.