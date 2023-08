Le suspense continue autour du feu d'artifice d'un riche homme d'affaires à Juan-les-Pins

La préfecture maritime ne peut pas interdire un évènement dont elle n'est pas au courant. Il n'y a donc pas d'arrêté d'interdiction mais le prestataire du feu d'artifice privé - qui devrait être tiré ce jeudi 17 août en même temps que celui de la municipalité - est hors procédure.

Un imbroglio administratif

En effet, au départ tout était en règle. Le feu de Mr Truskolaski était organisé par une entreprise française et devait avoir lieu initialement le 14 août dernier. Une déclaration préalable avait été déposée au printemps, donc dans les délais légaux en préfecture maritime. Finalement, l'évènement a été repoussé au 17 août, là encore une demande en bon et du forme a été émise. Mais trois jours plus tard, cette déclaration a été retirée par l'entreprise française.

Depuis, la préfecture maritime n'a plus de nouvelle. Une entreprise italienne aurait pris le relais, mais elle n'a pas effectué de demande préalable. Le préfet de la mer ne peut donc pas légalement interdire un évènement qui n'existe pas administrativement.

Malgré tout, si le feu est bien tiré ce jeudi 17 août, le prestataire sera dans l'illégalité et risque jusqu'à 6 mois de prison et plus de 3.500 euros d'amende. Alors des navires de la préfecture maritime, feront de la prévention s'ils voient du mouvement sur les barges au large de Juan-les-Pins. Mais tant qu'aucune fusée n'est tirée, il n'y a pas d'infraction.

Si le spectacle a bien lieu, c'est le prestataire qui est responsable, Mr Truskolaski lui, ne sera pas inquiété.