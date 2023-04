Le sweat-shirt aux couleurs d'un lycée caennais fabriqué par des enfants, la direction s'excuse

La consigne était pourtant claire explique la direction du lycée Malherbe dans un courrier adressé aux parents, aux personnels et aux élèves. Il avait été demandé aux prestataires contactés "de fournir des produits fabriqués en Europe et surtout pas dans un pays qui favorise le travail des enfants". Mauvaise surprise au moment de déballer la marchandise. Si l'étiquette principale laisse bien apparaitre une provenance espagnole, une deuxième étiquette en bas du vêtement indique, selon le modèle, une provenance du Pakistan ou du Bangladesh.

Le lycée a immédiatement demandé des explications au prestataire qui a semblé surpris, pensant lui aussi que le produit avait été confectionné en Espagne. Mais qui a également reconnu qu'il n'avait pas contrôlé la marchandise. Le lycée se dit "très en colère" et présente ses excuses à la communauté éducative, pour des faits "indépendants de sa volonté et contraires à ses valeurs".

Le lycée promet qu'il ne se fera "plus berner de la sorte"

Un incident d'autant plus fâcheux que le projet a été mené par les élèves du Conseil de la vie lycéenne, selon une démarche vertueuse et responsable au plan social et environnemental. "Cela ne doit pas remettre en cause le bien fondé de la démarche" conclut l'établissement, qui assure qu'à l'avenir il ne se fera "plus berner de la sorte".

