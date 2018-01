Bordeaux, France

Le syndicaliste de Ford Blanquefort ainsi que trois autres militants de la CGT comparaissent pour des dégradations commises en réunion au Salon de l'Auto il y a six et quatre ans. Pour attirer l'attention du constructeur et des médias sur le sort des emplois de l'usine girondine ils avaient jeté des confettis et posé des autocollants sur les véhicules en exposition de la marque.

En juin dernier les trois camarades de Philippe Poutou ont été condamnés à une amende de 231 euros. L'ancien candidat à la présidentielle, lui, a écopé d'une amende de 431 euros. Tous avaient fait appel de cette sanction et seront donc rejugés ce lundi.

Philippe Poutou, qui se bat pour sauver les emplois de Ford de Blanquefort, s'étonne de ce calendrier judiciaire.

Aujourd'hui on essaye de mobiliser les élus sur le sort de notre usine et ça nous prend déjà beaucoup de temps. Ce rendez-vous judiciaire tombe mal mais on est bien obligé de faire avec et de défendre notre liberté syndicale.

Une manifestation de soutien à Philippe Poutou ainsi qu'aux trois autres syndicalistes est prévue devant les portes du palais de justice à Paris ce lundi matin à partir de 8h30.