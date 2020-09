Châteauroux : le syndicat de police Alliance dénonce la multiplication des violences

"L'ensauvagement de la société n'épargne pas Châteauroux", dénonce Alliance dans un communiqué de presse envoyé ce mercredi. Le syndicat de police déplore les "violences de plus en plus fréquentes faites aux représentants de l'Etat", faisant référence aux derniers événements dans l'agglomération de Châteauroux. Deux pompiers ont été blessés en intervention dans le quartier Saint-Jean mercredi 2 septembre ; des heurts ont éclaté entre des groupes de jeunes alcoolisés à la sortie des bars dimanche 6 septembre. Alliance évoque également deux policiers de la BAC blessés après une rixe dans le parc des Capucins.

Pour le syndicat de police, ces faits s'expliquent aussi par la baisse des effectifs de la police nationale de l'Indre. Ils ont chuté de moitié en 20 ans. "Il serait bon que les autorités prennent la pleine mesure de cette situation qui va s'aggraver avant un drame", conclut Alliance dans son communiqué.

Invité de France Bleu Berry lundi, le maire de Châteauroux avait fait part de sa préoccupation. "On voit une volonté de s'enivrer, d'en découdre avec les forces de l'ordre. La fermeture des discothèques y est sans doute pour quelque chose. Les jeunes se regroupent dans la rue, dans les parcs et consomment de l'alcool. Ça dégénère rapidement. C'est une situation qui me préoccupe", expliquait Gil Avérous.