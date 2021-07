Le syndicat de police Alliance dénonce un manque d'effectif dans l'Yonne

"On met les collègues en danger". C'est le premier syndicat de police Alliance qui le dénonce dans un communiqué. Les effectifs de policiers dans l'Yonne sont en baisse affirme le syndicat. Une situation inacceptable pour Eric Henry, leur délégué en Bourgogne Franche Comté qui considère que le nombre de policiers n'est déjà pas suffisant sur le territoire.

Une situation qui inquiète en particulier à Sens

Eric Henry : "On a eu des épisodes de violences urbaines, une intervention sur un forcené a qui bien failli mal se terminer avec des collègues blessés, dont un grièvement. Sens est quand même un secteur difficile, avec des quartiers sensibles. C'est reconnu par l'administration, donc on devrait mettre en place des effectifs en nombre suffisant pour faire face. Au lieu de ça, donc, on laisse mourir le département à petit feu : moins 55 effectifs depuis mi 2017. Des effectifs, c'est primordial pour assurer la mission de service public, mais pas seulement pour assurer de façon efficiente, aussi pour rendre un service public aux citoyens. Ça doit être aussi pour que mes collègues puissent travailler en toute sécurité, on n'est pas de la chair à canon. Et puis pour avoir, une réponse pénale forte, ferme, à l'encontre des délinquants et des criminels."