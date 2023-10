Le syndicat FO alerte sur les livraisons de colis par drones à la prison du Pontet

Deux tentatives de livraison par drones en deux jours. Ce samedi et ce dimanche, les agents de la prison du Pontet ont intercepté des "colis", livrés par voie aérienne.

Demande d'équipements plus performants

Clément Lopez est secrétaire Force ouvrière de la prison du Pontet, il reconnaît que cette situation l'inquiète : "On ne sait pas ce qui est livré. Pour l'instant c'est des stupéfiants ou des téléphones, mais c'est inquiétant de penser qu'on pourrait livrer une arme grâce à ces drones."

Le syndicat demande donc des moyens supplémentaires : "nous sommes équipés d'un système anti-drones mais les moyens que nous avons deviennent vite obsolètes. On demande de l'équipement de plus en plus performant pour intercepter les colis."

Une difficulté de plus

En effet, la livraison par drone s'ajoute aux autres difficultés rencontrées par l'établissement "avec la surpopulation et le manque d'agents que nous rencontrons, c'est très difficile de suivre autant de détenus, d'où l'intérêt de pouvoir intercepter les drones avant qu'ils ne se posent."

Outre la surpopulation, les agents sont aussi confrontés à la violence au sein de la prison. Ce mardi, un surveillant a reçu un coup de poing en plein visage. Il a dû être transporté à l'hôpital d'Avignon.