Le syndicat FO Justice du Centre Pénitentiaire du Pontet dénonce un quotidien éreintant

FO Justice du Centre Pénitentiaire d'Avignon Le Pontet réclame des félicitations et de la reconnaissance de la part de sa hiérarchie. Dans un communiqué, le principal syndicat de l'administration pénitentiaire dénonce un quotidien devenu éreintant. Ce samedi, les agents de la prison ont du gérer une mutinerie orchestrée par 90 prisonniers. Vers 17 heures, en rentrant de leur promenade, plus de 90 détenus s'organisent et refusent de réintégrer leurs cellules. Selon le syndicat et la direction de l'établissement, les détenus musulmans demandent par exemple une cantine hallal disponible toute l'année et pas uniquement en période de ramadan. De manière générale, les prisonniers réclament aussi plus d'activités, plus de sport, mais aussi des sanctions moins sévères. Selon FO, depuis quelques semaines, de nouveaux supérieurs hiérarchiques sont arrivés à la prison et de nouvelles sanctions sont appliquées à propos de l'usage du téléphone ou des stupéfiants par exemple. Finalement, après de longues négociations, 40 détenus acceptent finalement de mettre fin au blocus, mais 50 autres poursuivent la rébellion. Ce n'est que trois heures et demie plus tard, à 20h30, que les détenus réintègrent, suite au déplacement de l'équipe régionale d'intervention et de sécurité (ERIS) au centre de détention. L'ERIS qui s'est déplacée, mais qui n'a pas fait usage de la force.

Des transferts et des félicitations

Face à cette situation, les membres de FO exigent le transfert disciplinaire des détenus protagonistes de cette mutinerie. Ils demandent aussi des récompenses à la hauteur de leur dévouement, comme des lettres de félicitations ou de recommandations. De son côté, l'adjoint au chef d'établissement du centre pénitentiaire du Pontet réagit. "Concernant les récompenses, je dirais que c'est un évènement extraordinaire. J'ai fait un debrief à l'intention du personnel après tous ces évènements et je les ai remercié, mais nous sommes une administration de réaction." En ce qui concerne le transfert des détenus : "Il y avait plus de 90 personnes sur la cour de promenade et je ne peux pas transférer 92 détenus. Nous devons faire le point avec l'équipe pour voir s'il y a des meneurs."