Le tabagisme en hausse en 2020 en PACA

En cette "Journée mondiale sans tabac" les addictologues sont à la peine. Pour la première fois depuis 2016 le tabagisme repart à la hausse en France selon Santé Publique France. Une étude montre que plus de 3 français sur 10 âgés de 18 à 75 ans, (31%) déclarent fumer occasionnellement et plus du quart (25,5%) déclarent fumer régulièrement.

Selon un récent sondage BVA pour l'association Addictions France, 49% des personnes suivies pour des addictions ont augmenté leur consommation de tabac durant la crise sanitaire.

Les effets du confinement ?

Pour Aurélie, qui travaille dans la restauration, la crise a fait grimper sa consommation de cigarettes : "on veut tuer l'ennui, on est seul, enfermé, et on stresse à cause du chômage partiel".

"Le stress, l'anxiété, l'ennui, l'isolement, sont en effet des facteurs qui aggravent les comportements addictifs" selon Nicolas Simon, addictologue à l'hôpital de la Timone. Le confinement a mis fin également aux activités sportives et ludiques qui pouvaient détourner les addictions.

Patrick est vendeur au tabac du Pont de l'Arc et il a bien vu le comportement des fumeurs changer durant la crise sanitaire : "ils ne venaient plus acheter des paquets, par peur de manquer, et à cause des horaires contraints, ils repartaient avec des cartouches entières".

Et c'est ainsi que le piège s'est refermé sur Romain, boucher, au chômage partiel pendant le confinement : "on avait des cigarettes à profusion, et plus on fume plus on a envie de fumer, c'est un cercle vicieux".

Des hausses de pris sans effet sur la consommation ?

Le télétravail également n'a pas eu que des avantage selon Felicia : "quand vous êtes au boulot, vous devez sortir avec les collègues pour la pause clope, à la maison avec le paquet de cigarette à portée de main en permanence, on fume plus".

Toute la question est désormais de savoir si ces comportements se sont ancrés dans le temps ou si ils sont passagers. Une chose est sûre pour les vrais fumeurs comme Mahtéo, le prix n'a pas d'importance : "_on est habitué à des hausses de 10 ou 20 centimes_, le jour où le paquet de cigarettes prendra 15 ou 20 euros d'un coup ça nous fera réfléchir.."