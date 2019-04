Le tableau "Le port de la Rochelle" de Paul Signac retrouvé en Ukraine est bien celui qui avait été volé à Nancy

Le doute est dissipé. Alors que les autorités ukrainiennes avaient annoncé la semaine dernière la découverte du tableau de Paul Signac, "Le port de la Rochelle" au cours d'une opération de police, on sait désormais que ce tableau est bien celui qui avait été dérobé dans l'enceinte du musée des Beaux-arts de Nancy au mois de mai 2018.

Une expertise a été réalisée par des professionnels français, ce qui a conduit à confirmer l'origine du tableau. L'annonce a été faite par le gouvernement ukrainien et l'ambassade de France à Kiev ce mardi.

L’œuvre de Paul Signac Le Port de La Rochelle, volée au #MuséedesbeauxArtsdeNancy en mai 2018, a été retrouvée en Ukraine par les agents du @MVS_UA! Après authentification par les experts français, @AvakovArsen la présente aujourd’hui à @isabelledumont. @MinistereCC@VilledeNancypic.twitter.com/SeRnxkQZ0s — La France en Ukraine (@FranceenUkraine) April 23, 2019

On ne connaît pas encore précisément l'itinéraire de ce tableau au cours de presque une année de disparition. De nouvelles analyses et actes d'enquête vont être réalisés pour comprendre ce qu'il s'est passé. Un tableau estimé l'an passé à environ un million et demi d'euros. Ce n'est qu'après de nouveaux travaux d'enquête que le tableau pourra retrouver sa place dans les salles du musée des Beaux-arts de Nancy.