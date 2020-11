Le Taillan : l'hôtel de ville caillassé, la maire scandalisée

Les vitres de la mairie du Taillan ont été caillassées dans la nuit de lundi à mardi et deux véhicules garés devant l'hôtel de ville ont également été dégradés à coups de barre de fer. Ces dégradations s'ajoutent à une longue liste d'actes de vandalisme et de délinquance constatés sur la commune depuis plusieurs mois : mobilier urbain dégradé, arrêt de bus cassé, agressions verbales et même vols à la roulotte.

La maire du Taillan, Agnès Versepuy, pointe du doigt un groupe de jeunes qui a été clairement identifié pour des faits similaires. La semaine dernière ces individus avait insulté un agent de la police municipale.

Ces jeunes sont arrêtés un jour puis relâchés le lendemain et ça recommence ...

- Agnès Versepuy, maire du Taillan

Cette fois-ci la violence monte d'un cran et Agnès Versepuy demande à la justice une réponse pénale adaptée.