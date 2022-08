Bassin vidé à Lavilledieu : c'était le club de moto cross

C'est inattendu : une semaine après le dépôt de plainte de la communauté de communes du bassin d'Aubenas suite au vol de 400 mètres cubes d'eau dans une réserve de la zone industrielle de Lavilledieu destinée à la lutte contre les incendies, le club de moto cross Team Cross Aubenas Vals Lavilledieu reconnait sa responsabilité. Le club annonce avoir déjà commencé à remplir de nouveau le bassin en question, qui avait été vidé aux deux tiers.

"Mi-juillet, nous avions transféré de l'eau, à peu près la moitié du bassin, dans deux autres petites réserves situées en contrebas" détaille Roger Kappel, le co-président du club, _"_nous souhaitions l'utiliser éventuellement pour la piste de moto cross lors de notre manifestation de ce weekend." A la fois pour l'arrosage de la piste, mais aussi "pour la sécurité. Il y a 2000 personnes. Il y a quelques années, il y a eu un incendie sur une piste de moto cross." Il explique aussi que les réserves sur leur terrain peuvent servir également aux pompiers, qui l'ont utilisé lors du feu des Gras.

On regrette notre geste. On a remis de l'eau vendredi, on va en remettre ce lundi - Roger Kappel, co-président du Team Cross Aubenas Vals Lavilledieu

Roger Kappel parle d'un bassin débordant à la mi-juillet. Il explique que l'eau a été pompée en cinq à six heures, à l'aide d'une petite pompe. "On regrette, on aurait dû demander l'accord à la communauté de communes du bassin d'Aubenas. On ne l'a pas fait, on s'en excuse et on répondra de nos actes." En revanche, "en aucun cas nous avons fracturé la porte du bassin. On ne se serait pas permis. Elle est ouverte depuis un an." Roger Kappel ajoute que le club a commencé à re-remplir le bassin de la zone industrielle dès vendredi, et va continuer jusqu'à rendre l'eau prélevée ce lundi.

Les bras m'en tombent - Max Tourvieilhe, président de la communauté de communes du bassin d'Aubenas

"On est là sur un élément de sécurité publique. Une entreprise a partiellement brûlé il y a quelques semaines de ça, et heureusement il y avait de l'eau à proximité" déplore le président de la communauté de communes Max Tourvieilhe,"j'ai du mal à comprendre. C'est un élu de l'opposition d'Aubenas, qui est sensé respecter scrupuleusement les règles". Max Tourvieilhe considère le geste comme un vol. Quant à la plainte déposée, il explique qu'il va "prendre un peu de recul avec l'exécutif" pour décider de la suite.