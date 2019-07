Le Teich : un an après la noyade de leur fils handicapé, Henri et Laurence Ruot poursuivent leur combat judiciaire

Un an jour pour jour après la noyade de Quentin Ruot dans l'aire de baignade du Teich ses parents et quelques proches se sont rassemblés pour un hommage. Une plainte pour homicide involontaire a été déposé contre l'IEM de Talence.

Le Teich, France

Quentin Ruot, jeune épileptique de 23 ans, s'est noyé le 2 juillet 2018 alors qu'il participait à une sortie avec ses camarades de IEM (Institut d'Education Motrice) de Talence. En février dernier les parents ont porté plainte pour homicide involontaire. Ils considèrent que la noyade aurait pu être évitée si les éducateurs de l'institut avaient surveillé correctement leur fils qui se baignait. Ce mardi, un an jour pour jour après le décès de Quentin, ses parents et quelques amis se sont retrouvés sur les lieux du drame.

Ils sont venus avec un bouquet de fleur et une photo géante de Quentin. Les regards tournés vers la zone de baignade Laurence et Henri pleurent leur fils disparu. Ces parents n'arrivent toujours pas à faire leur deuil. Le 2 juillet 2018 l'aire de baignade du Teich était fermée. Le jeune Quentin était bon nageur mais il était épileptique et il suffisait qu'il fasse un malaise pour se noyer en quelques secondes. Selon les parents les éducateurs n'auraient jamais du laisser les jeunes se baigner sans surveillance.

Les gens de l'IEM savaient que Quentin ne pouvait pas se baigner sans surveillance. Il avait deux certificats médicaux et on leur avait répété des centaines de fois. Mon fils ne pourra pas reposer en paix tant que ces gens là n'avoueront pas leur responsabilité

- Laurence Ruot

L'enquête préliminaire a été refermée par le parquet de Bordeaux. Mais les parents ont décidé de poursuivre le combat judiciaire. Ils ont porté plainte avec constitution de parties civiles contre X, pour homicide involontaire. Le dossier est à l'instruction.