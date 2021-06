Le Teil : une pelleteuse arrache un câble électrique, la zone Faisceau Sud en partie coupée

Au Teil, la zone d'activité du Faisceau Sud est en partie bloquée ce vendredi 11 juin. Une pelleteuse a arraché un câble électrique aux alentours de 10h00. En reculant, accrochée au câble, elle a fait tomber cinq poteaux. Par mesure de précaution, l'impasse est en partie interdite à la circulation.

Certains poteaux sont tombés sur des voitures. Heureusement pas de blessés mais une dizaine d'entreprises qui se trouvent au fond de cette impasse sont en partie coincées. Certaines d'entre elles n'ont plus d'électricité.

Il n'y a plus de courant non plus au sein du groupe scolaire Gabriel Longueville qui comprend 230 élèves. Les sapeurs-pompiers sont sur place pour dégager les poteaux.