Le téléphone "grave danger" fait la preuve de son efficacité contre les violences conjugales

Eric Maurel, procureur de la République de Nîmes invité de France Bleu Gard Lozère sur les violences faites aux femmes.

Des policiers sont intervenus ce samedi à Nîmes, dans le quartier Valdegour, pour porter secours à une femme menacée par son ex-compagnon. Vers 17h30, cette femme a activé son "téléphone grave danger" qui avait été mis à sa disposition par la jusrtice. Il s'agit d'un téléphone équipé d'une touche qui alerte immédiatement un service d'assistance. La femme, ainsi que sa fille de 17 ans, ont été violentées. L'homme de 43 ans n'avait plus le droit de les approcher, sur décision de justice.

Le téléphone grave danger, un dispositif efficace

"La volonté de la justice est de développer ce dispositif comme celui des bracelets anti rapprochement" affirme le procureur de la République de Nîmes. Selon Eric Maurel " à Nîmes comme à Alés, ce téléphone a permis de protéger des femmes qui allaient ou qui venaient d'être victimes de violences conjugales".

Une forte augmentation des violences conjugales dans le Gard

Selon le procureur de la République "avant le confinement le parquet de Nîmes avait à traiter quatre affaires pas semaines, aujourd'hui nous en sommes à douze ou quatorze affaires par jour".

Eric Maurel vient de faire paraître aux édition Enrick B un ouvrage intitulé "Les violences faites aux femmes - aspects juridiques et judiciaires" dont la préface est signée Elisabeth Moreno, la ministre déléguée auprès du Premier ministre chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l'Égalité des chances.