Le témoignage bouleversant du père de Redwan, assassiné après une nuit de calvaire en juin 2020 à Bellegarde

C'est un témoignage poignant que livre à France Bleu Gard Lozère, Nourdine, le père d'un jeune homme sauvagement assassiné à Bellegarde il y a presque trois ans. Le 7 juin 2020, le cadavre de Redwan, 23 ans, était retrouvé dans le canal des Costières à Bellegarde. Son corps portait plus de 40 traces de coups de couteau, coups donnés avec une feuille de boucher, de crosse de pistolet ou même de pelle. Ses deux assassins présumés, deux jeunes âgés de 24 et 25 ans à l'époque des faits s'étaient littéralement acharnés sur leur victime pendant plusieurs heures, à l'issue d'une soirée dans un casino de la Grande-Motte, pour un motif qui reste encore une énigme pour les proches de Redwan.

ⓘ Publicité

Près de trois après les faits, la douleur et la colère sont toujours aussi forte pour Nourdine le père de Redwan, après le véritable calvaire qu'a vécu son fils cette nuit là : " Ce qu'a subi mon fils est inhumain. Ils l'ont torturé, martyrisé, humilié avant de le noyer. Il était dans un coma stade un, mais il était encore vivant, conscient, il a tout ressenti. Chaque coup était une souffrance. Quand il les suppliait d'arrêter, eux ils continuaient. C'est au delà de l'inacceptable" témoigne Nourdine, la voix étranglée par l'émotion.

Le procès se tiendra du 7 au 12 décembre prochains

Les deux assassins présumés comparaîtront devant la cour d'assises du Gard pour assassinat et torture ou acte de barbarie en réunion du 7 au 12 décembre prochains.

La date du procès, qui vient de lui être communiquée, a réveillé la douleur de Nourdine : " C'est angoissant parce que la date approche et je n'ai pas envie de les voir après ce qu'ils ont fait subir à mon fils. Pendant le procès, j'essaierai d'avoir un comportement exemplaire par respect pour la cour, mais ça va être très difficile. On ne peut pas dire qu'après le procès on fait son deuil. Redwan est un martyr et je sais qu'il repose en paix au paradis. Mais moi je suis encore là et je souffrirai toute ma vie. je suis en colère, j'ai la haine. C'est à la société de faire en sorte que je ne les croise jamais". Avant le procès, les proches de Redwan organiseront une marche blanche à Nîmes le samedi 3 juin à la mémoire du jeune homme.