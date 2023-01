Le témoignage poignant de l'ex-compagne de Bruno Garcia-Cruciani, toujours "terrorisée"

Pendant plus de deux heures, l'ex-compagne de Bruno Garcia-Cruciani a témoigné devant la Cour d'assises de Corse-du-Sud de la traque qu'elle a elle aussi subit

En première instance, sa lettre avait ému la Cour d'assises de Haute-Corse, à Bastia. Elle n'avait pas eu le courage de faire le déplacement. Au troisième jour du procès en appel de Bruno Garcia-Cruciani, à Ajaccio, son ex-compagne a témoigné de l'enfer qu'elle a vécu pendant et après sa relation avec l'accusé.

Aujourd'hui âgée de 44 ans, S. se dit toujours "terrorisée" par Bruno Garcia-Cruciani, malgré son enfermement en prison depuis près de 4 ans. Quand elle le rencontre en 1998, elle a 19 ans et est étudiante à Corte. "J'admirai beaucoup son assurance et en même temps, j'avais l'impression de percevoir les blessures en lui", se rappelle-t-elle, analysant "avec le recul" une "relation toxique, de dominant/dominée".

"Je n'arrivais pas à le quitter, tout en sachant que je ne devais pas rester"

"Après notre séparation, il m'a fait subir du harcèlement et des violences permanentes", témoigne-t-elle entre deux sanglots. Une "traque" qui la poussera à quitter L'Ile-Rousse : "C'était son but. Il ne voulait pas que je reste vivre dans la même ville que lui". Avant cela, il y a ce moment du début d'année 2006, où elle décide de sortir avec sa cousine, après avoir passé des mois enfermée chez elle. Au Café de la Paix, elle croise Bruno Garcia-Cruciani qui l'emmène à l'extérieur, l'attrape par les cheveux et lui cogne la tête contre le mur, en criant qu'elle "fait la pute au comptoir".

Le lendemain, après avoir vu un médecin, S. décide d'aller déposer plainte. Les gendarmes répondent "que 3 jours d'ITT ça n'est pas suffisant" et qu'il en "aurait fallu au moins 8". Une autre fois, alors qu'il la voit dans la rue, Bruno Garcia-Cruciani dit que S. "n'a pas le droit d'être là" et qu'il "faut la faire partir, sinon il arrivera un malheur". Dans la même soirée, alors qu'il l'en avait menacée précédemment, la voiture de la jeune femme est brûlée.

"Ça aurait pu être moi"

En larme, S. se rappelle du dimanche 3 mars 2019, quand elle apprend la mort de Julie Douib et s'effondre. "Je savais que les gendarmes n'allaient pas l'aider. Que lui ne la lâcherait pas. Je n'avais pas de moyen de la contacter. J'ai eu très honte", explique-t-elle, avant d'ajouter qu'elle s'est alors dit qu'elle "avait eu beaucoup de chance". "Ca aurait pu être moi. J'ai ressenti de la culpabilité parce que j'étais sûre que ça allait arriver", dit-elle, aujourd'hui encore, devant la Cour d'assises.

"Même si il est en prison, je suis encore terrorisée, poursuit S. Il pouvait faire pression sur n'importe qui s'opposant à lui. Même ses propres amis, ses sœurs. Je suis persuadée que même en prison, il est dangereux".