Le terrain de foot dégradé, le maire de Maisoncelles-du-Maine porte plainte

La commune de Maisoncelles-du-Maine, près de Meslay-du-Maine, porte plainte. Le terrain de foot municipal a été dégradé, des bandes de gazon ont disparu. Il est donc inutilisable jusqu'à nouvel ordre.

"Je n'arrive pas à comprendre les motivations de ceux qui ont pu faire ça"

Michel Bourgeais, le maire de Maisoncelles-du-Maine, pense que des produits chimiques ont été volontairement versés. Il fait part de son incompréhension et de sa colère, et il est très inquiet pour le démarrage de la prochaine saison du club local qui évolue en division départementale : "ça fait plusieurs fois qu'on sème du gazon et ça ne repousse pas ou alors ça pousse un peu mais ça jaunit immédiatement. Du coup, ça ressemble à des produits qui ont été mis volontairement sur la pelouse d'autant plus qu'on a retrouvé des gants à côté des abris où s'installent les entraîneurs et les remplaçants. Je suis très inquiet pour le démarrage de la prochaine saison. Le foot, chez nous, c'est une fierté d'avoir un club, cette histoire me déçoit fortement".

La municipalité va faire appel à un paysagiste pour remettre en état la pelouse le plus rapidement possible.