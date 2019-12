VIDÉOS - Le terrain de football de Bessan vandalisé avec du désherbant !

Bessan, France

Le terrain de football de Bessan dans l'Hérault affiche une drôle de couleur depuis le début du mois de décembre. La pelouse assez bien entretenue habituellement est passée subitement du vert à un jaune soleil. La pelouse a tout simplement grillé comme si elle n'avait pas été arrosée depuis des mois en pleine période caniculaire. Ce changement de couleur est très inhabituel à cette époque de l'année.

Un désherbant semble avoir été déversé en grande quantité avec un pulvérisateur sur la moitié du terrain de football municipal. Cette mauvaise plaisanterie a été découverte il y a quinze jours. Depuis, le terrain est inaccessible. La mairie et le club de football sont persuadés que ce vandalisme n'a pas été réalisé par une seule et même personne.

Le produit a été déversé sur d’immenses bandes de terrain

Le ou les auteurs ont dû faire preuve d'une certaine détermination. Car pour accéder sur la pelouse du stade de football, il faut d'abord escalader les grilles à plus de 2m50 de hauteur pour pénétrer dans le stade. Ensuite, il faut encore passer par-dessus une grille de sécurité supplémentaire dépassant les deux mètres de hauteur. L'espace est inaccessible en dehors des heures d'ouverture. "C'est l'acte d'un imbécile" dit Le maire Stéphane Pepin-Bonnet

"C'est du vandalisme gratuit. Difficile d'expliquer les raisons de cet acte . Nous n'avons jamais vu cela à Bessan. Nous avons très peu de dégradations ici (commune de 5.200 habitants). Le ou les auteurs étaient bien organisés".

Des analyses biologiques sont en cours pour déterminer l'origine du produit. Un échantillon de terre a été envoyé dans un laboratoire lyonnais afin de déterminer le produit utilisé. "Pourvu que la terre ne soit pas contaminée. Si c'est le cas, il va falloir décaisser tout le terrain de football. Ce chantier pourrait avoir un investissement important" déplore Pascal Sanchez, le vice-président du club de football de Bessan.

Deux plaintes ont été déposées. Une par la ville, l'autre par le président du club de football de Bessan. Le préjudice financier pourrait s'avérer important en fonction du chantier. Le changement de pelouse pourrait coûter plusieurs milliers d’euros à la collectivité.

Un coût financier, mais aussi un préjudice moral

Plus de 50 % du terrain est endommagé. Cet espace est utilisé par les 200 licenciés du club de football de Bessan et par les établissements scolaires. Tout sera mis en oeuvre au plus vite par le service des espaces verts de la ville pour avoir une pelouse convenable assure le maire.

"Nous ne pourrons intervenir qu’après avoir eu connaissance du produit utilisé".

Quant à l'enquête, elle s'avère bien difficile. Il n'y a aucune caméra de vidéo-protection dans le secteur. La mairie espère que les langues finiront bien par de se délier avec le temps pour retrouver celui (ou ceux) qui est (sont) à l'origine de ce vandalisme gratuit.

Pour accéder sur la pelouse du stade de football de Bessan, il faut escalader les barrières à plus de 2 mètres de hauteur © Radio France - Stéfane Pocher