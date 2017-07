"Le terroriste, c'est l'inconnu", selon un ancien patron du RAID qui vit en Mayenne

Après avoir dirigé l'élite de la police française (1999-2002), Jean-Gustave Paulmier profite de sa retraite à Moulay. L'occasion d'avoir son regard sur l'évolution de ce service spécialisé et sur le contexte terroriste.

Le calme après la tempête. Passé sa carrière dans la police nationale, et surtout à la tête du RAID, Jean-Gustave Paulmier a choisi de couleur des jours heureux à Moulay depuis quatre ans. Lui le fils d'un Mayennais qui a fait ses études de droit en Normandie. Entre 1999 et 2002, le commissaire de police a été promu patron du RAID, l'élite de la police française : "un poste qui ne se refuse pas". Quinze ans après, il livre son analyse sur le contexte terroriste en 2017.

Pour être dans le RAID, il faut du mental. Pas forcément avoir 100 kilos de muscles

Lors de son "mandat" à la tête du RAID, Jean-Gustave Paulmier avait notamment du gérer une prise d'otages dans la prison de Fresnes (mai 2001). Après 20h de négociations, les complices d'un homme incarcéré s'étaient rendus. Mais aujourd'hui pour le service d'élite, les "adversaires ont changé" selon lui. "Un truand a un parcours qu'on connaît. Avec le terroriste, là c'est l'inconnu. Je ne dis pas que tout le monde peut être terroriste mais voyez les scènes sur les Champs Elysées, les dernières agressions avec un marteau.. Un terroriste c'est d'abord quelqu'un qui fait un choix d'abord personnel, tout seul dans son coin même s'il est sous influence. Maintenant dans l'action de police, la marge de manœuvre est quasiment inexistante maintenant, il faut sauver des vies. On cherchait avant à récupérer des otages. Mais si vous rentrez au Bataclan avec une fusillade à l'intérieur, y'a une vitesse d’exécution très différente puisqu'il n'y aura pas de contact avec l'adversaire. Alors que vous pouviez l'avoir dans une affaire conventionnelle : on négocie pendant des heures, on parle, on s'évalue, on sait à peu près où on va. En 2017, là on sait que tout de suite, il faut neutraliser et ouvrir le feu sur les terroristes", raconte-t-il, calmement.

Les attaques de ces dernières années ont mis en lumière le travail du RAID : l’assaut contre Mohamed Merah en 2012 ou encore l'intervention au Bataclan ou dans l'Hyper Casher (novembre 2015). L'effectif a même triplé depuis son départ pour atteindre "240 policiers". Mais il en est sûr, le contexte a changé, mais pas la qualité et la formation des hommes du RAID. "Je suis sûr qu'ils sont aussi bien qu'ils l'étaient à la création en 1985 : motivés et déterminés. Mais l'épreuve du feu c'est quelque chose de particulier. C'est là où on va tester sa capacité à affronter les événements mais ils sont prêts. Ils savent qu'ils vont être appelés mais la détermination de ces gens là.. c'est comme dans les autres services de police. Prenez les actions terroristes, les quelques dernières, les gens les plus exposés ce n'étaient pas les gens des services spécialisés mais les gardiens de la paix, les gendarmes. Tous sont déterminés et encore plus quand on vous êtes dans une unité qui intervient sur ces cas. Avant, ce qu'on vérifiait nous dans le recrutement c'était le mental. Parce que vous pouvez peser 100 kilos, avoir des gros muscles, mais sans mental c'est pas la peine. Du coup on a tous les gabarits possibles : des gens extrêmement fluets et extrêmement opérationnels, analyse ce fan de pêche, avant de conclure. Avec de l'énergie on fait beaucoup de choses".