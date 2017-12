Créteil, France

Contrairement à nos voisins anglo-saxons le règlement des litiges "à l’amiable" n’en est qu’à ses balbutiements mais Nicole Belloubet, Ministre de la justice entend développer ces procédures. Dans la loi du 18 novembre 2016, relative à la modernisation de la justice du XXIe siècle, il est désormais établi, par exemple, qu’une affaire au tribunal d’instance, pour un préjudice inférieur à 4000 euros, doit d’abord passer par une conciliation.

Pour l’instant, tous les magistrats ne l’entendent pas de cette oreille et c’est bien pour cela que le président du TGI de Créteil, Stéphane Noël, installe aujourd’hui une commission réunissant ensemble et pour la première fois, des juges du tribunal de grande instance, des tribunaux d’instance, des conseils de prud'hommes et du tribunal de commerce du Val de Marne, les représentants des avocats, des notaires et des huissiers de justice ainsi que les associations de médiation et de conciliation.

Loin des effets médiatiques, cette justice du quotidien est au cœur des préoccupations de millions de nos concitoyens

Selon les mots du président du TGI de Créteil : "La justice civile, familiale, commerciale et sociale est au bord de l’asphyxie. Loin des effets médiatiques, cette justice du quotidien est au cœur des préoccupations de millions de nos concitoyens. Il est urgent de repenser les modes d’intervention dans le règlement des litiges et de développer de manière significative les modes amiables de résolution des différends".

Pour constater l’efficacité de cette méthode qui permet de désengorger les tribunaux, France Bleu Paris a assisté à une audience de conciliation à Villejuif avec Chantal Barbier, conciliatrice de justice. Il y en a près de 1900 en France. Ils sont bénévoles et ont prêtés serments. Les affaires sont réglées en face à face, avec ou sans la présence d’un avocat et concernent des litiges du quotidien. Un téléviseur cassé, une alarme défectueuse. Un couple de retraité a pu sortir de l’audience avec l’assurance de se voir rembourser l’alarme qui ne fonctionnait pas. Sans cet accord, l’affaire aurait pris des mois et aurait été encombré le tribunal.

Selon Stéphane Noël, "cette approche innovante se veut volontariste et pragmatique. Elle se concrétisera notamment par le développement des permanences de médiateurs et de conciliateurs dans tous les contentieux civils, familiaux, commerciaux et sociaux , avant ou après la saisine du juge".