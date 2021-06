Le Thour : élan de générosité pour deux familles qui ont tout perdu dans l'incendie de leurs maisons

Benoît garde le moral ! Ce mardi 1er juin, dans l'après-midi, il a vu sa maison et celle de son voisin partir en fumée dans un incendie. Quatre de ses cinq chats et ses deux boas ont péri dans le sinistre mais le feu n'a pas fait de victimes humaines.

Par chance, il n'y avait personne à la maison - Benoît l'un des sinistrés de l'incendie de Le Thour

Benoît, sa compagne, et leurs deux enfants de 2 ans et 6 jours sont accueillis par leur famille en attendant de pouvoir louer un nouvel hébergement ces prochains jours. Leurs voisins, un couple et leur enfant de 16 mois, ont également dû être relogés.

Des dons pour venir en aide aux sinistrés

Benoît venait d'emménager dans cette maison depuis seulement deux semaines. Et les voisins qu'il connaît encore peu se sont montrés solidaires dès l'après-midi de l'incendie. L'une d'eux a gardé le dernier-né âgé de 6 jours, l'autre lui proposait de s'installer dans un logement vacant et une collecte était organisée le jour-même.

Beaucoup de jouets et de vêtements pour enfants ont déjà été donnés. Manquent encore appareils électroménagers et informatiques, matelas, meubles, vaisselle, vêtements pour adulte... Féru de courses d'enduro vélo, Benoît a également perdu son matériel de sport.

La mairie de Le Thour organise des permanences dès ce mercredi 2 juin pour rassembler les dons. Une cagnotte en ligne est lancée. Elle affichait plus de 1200 euros au compteur en moins de 24 heures.