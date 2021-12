Le tireur d'Aubigny mis en examen pour tentative d'assassinat et placé en détention provisoire

L'homme de 28 ans, qui a blessé l'ex-compagnon de sa petite amie en lui tirant dessus au fusil de chasse devant un bar d'Aubigny, a bien été placé en détention provisoire après une mise en examen pour tentative d'assassinat et violences avec armes.

Le tireur d'Aubigny a bien été mis en examen et placé en détention provisoire par le parquet de Bourges vendredi soir pour tentatives d'assassinat et violences avec armes. Cet homme de 28 ans avait tiré au fusil de chasse sur l'ex-compagnon de sa petite amie devant un bar d'Aubgny-sur-Nère dans la nuit de mercredi à jeudi. L'enquête devra déterminer si l'agresseur avait l'intention de tuer sa victime, ce qu'il conteste. Mais la victime en question, un jeune homme de 22 ans est en tout cas sévèrement blessé au postérieur. Il souffre d'une ITT (Interruption temporaire de travail) de 6 mois, sous réserve d'éventuelles complications.

Risques de séquelles permanentes

L'homme a du subir une pénible opération chirurgicale pour extraire les plombs de son fessier et des risques de nécrose ne sont pas exclus. Il pourrait aussi souffrir d'infirmités permanentes. L'autre victime, une jeune femme qui se trouvait à proximité et a reçu quelques éclats de plombs au visage et à la cuisse, a reçu une ITT de 10 jours mais souffre aussi d'un important choc psychologique.