Le tireur de la forêt de Bouconne condamné à 18 ans de réclusion par les assises de la Haute-Garonne

Raphaël Goiset a été condamné à 18 ans de réclusion pour tentative d'homicide par les assises de Haute-Garonne, ce mercredi 15 juin. Cet ancien membre du FN et dealer de cocaïne a été reconnu coupable d'avoir tiré sur un de ses clients en 2019 dans la forêt de Bouconne.

Le verdict est tombé mercredi en début de soirée. Raphaël Goiset, 35 ans, a été condamné à 18 ans de réclusion criminelle par la cour d'assises de la Haute-Garonne pour tentative homicide. Il encourait 30 ans de prison.

La préméditation n'a finalement pas été retenue

Raphaël Goiset, ancien membre du Front national dans le Jura, ex-gilet jaune à Toulouse et dealer de cocaïne comparaissait pour avoir tiré à plusieurs reprises avec un revolver sur un homme en pleine nuit dans la forêt de Bouconne. Les faits remontent au 27 septembre 2019.

William Severin, aujourd'hui âgé de 36 ans, avait été blessé par au moins trois balles. Il s'en était miraculeusement sorti, retrouvé in extremis par un automobiliste qui avait alerté les secours.

L'accusé et la victime étaient tous deux de gros consommateurs de cocaïne et s'étaient rencontrés six mois auparavant. Raphaël Goiset réclamait 960 euros à William Severin, une dette qu'il aurait contracté pour s'acheter de la drogue.

L'avocat général avait requis une peine de 18 ans de réclusion pour tentative d'assassinat. Raphaël Goiset a bien été condamné à 18 ans, mais pour tentative d'homicide. La préméditation n'a donc pas été retenue par les jurés.

Il a dix jours pour faire appel du verdict. Selon, Me Joris Morer, l'un de ses avocats, Raphaël Goiset "est décidé à assumer, comme il l'a fait tout au long de ce procès" et s'oriente plutôt vers une acceptation de sa sanction.