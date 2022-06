Le tireur de la forêt de Bouconne jugé aux assises à Toulouse, sa victime présente à l'audience

Un ancien membre du Front National comparait à partir de ce lundi 13 juin à Toulouse devant la cour d'assises de Haute-Garonne pour tentative d'assassinat. Raphaël Goiset encourt 30 ans de réclusion criminelle. Le 27 septembre 2019 en forêt de Bouconne il avait fait usage d'un gros calibre et gravement blessé un ancien policier de 34 ans. Sa victime, une force de la nature, 2 mètres et 115 kilos, s'en était miraculeusement sorti et sera présente à l'audience.

Victime miraculée, sortie du coma

Certains l'appellent le miraculé, d'autres l'immortel.

Au petit matin du 27 septembre 2019 en foret de Bouconne il reçoit trois balles de calibre 357 dans le corps, se traîne jusqu'à la route départementale crie "à l'aide" et est secouru par des ouvriers de chantier équipés d'une couverture de survie. Placé dans le coma il se réveille une semaine plus tard et désigne Raphaël Goiset comme étant le tireur.

L'enquête révèlera le mobile : une dette de stupéfiants : mille euros pour de la cocaïne avancés par le tireur, pas rendu par la victime.

Accusé ex FN et ex gilet jaune

L'accusé est souvent présenté comme un ex leader des jeunes du front national dans le Jura. Il aurait été soutien de sa compagne candidate au conseil départemental sous la bannière FN et ensuite relais des gilets jaunes à Toulouse. Sa version des faits : il dit avoir été menacé par la victime qui elle à l'inverse parle de guet apens et de coups de feu tirés dans le dos.

Le procès dure trois jours, jusqu'à mercredi. La victime est représentée par maîtres Manon Negre et Sébastien Leguay du barreau de Carcassonne. L'accusé par maîtres Apollinaire Legros-Gimbert et Joris Morer du barreau de Toulouse.