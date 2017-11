Le "tireur de Libération" condamné à 25 ans de prison

Abdelhakim Dekhar, auteur d'attaques au fusil à pompe contre BFMTV, Libération et la Société générale en novembre 2013, a été condamné vendredi soir à 25 ans de réclusion criminelle assortis d'une période de sûreté des deux tiers par la cour d'assises de Paris.

Abdelhakim Dekhar, "le tireur de Libé" jugé pour tentatives d'assassinat et séquestration en 2013, a été condamné vendredi soir à 25 ans de réclusion criminelle, une peine assortie d'une période de sûreté des deux-tiers, par la cour d'assises de Paris. Cette condamnation, annoncée après neuf heures de délibéré, est conforme aux réquisitions du parquet qui avait estimé que M. Dekhar avait agi "par "dépit social" et "rancoeur" envers la société.

Son logeur, Sébastien Lemoine, a été condamné à six mois de prison avec sursis pour lui avoir fourni de l'argent et l'avoir hébergé. Il était avec Abdelhakim Dekhar quand ce dernier avait jeté à la poubelle son fusil. Il l'avait dénoncé le 20 novembre 2013.

Un photographe grièvement blessé

L'homme était jugé aux assises depuis le 17 novembre pour tentatives d'assassinat. En novembre 2013, il avait grièvement blessé un photographe au siège du quotidien Libération à Paris. Il lui est également reproché d'avoir menacé des journalistes et un agent de sécurité de BFM TV avec un fusil à pompe et tiré sur les locaux de la Société générale à la Défense, près de Paris. Il avait ensuite contraint sous la menace un automobiliste à le conduire sur les Champs-Elysées.

Pendant cinq jours, la police avait traqué cet homme, qualifié alors "d'ennemi public numéro 1". Il n'avait été arrêté que le 20 novembre, sur dénonciation d'un ami.

Lié aux milieux de l'ultragauche

Décrit par des enquêteurs comme un "affabulateur" et un "menteur pathologique" capable de violences, Abdelhakim Dekhar se présente pour sa part comme un militant politique. Il a déjà été condamné aux assises, en 1998, dans un dossier criminel majeur lié aux milieux de l'ultragauche. Il était soupçonné d'être "le troisième homme" de l'équipée de deux membres de cette mouvance, Florence Rey et Audry Maupin, qui s'était achevée par une fusillade au cours de laquelle trois policiers, un chauffeur de taxi et Maupin avaient été tués en 1994. Il avait été condamné à 4 ans de prison pour "association de malfaiteurs".